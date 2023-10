Netanyahu | Israele non accetterà un cessate il fuoco

Leggi su today

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "E' tempo “di decidere se siamo disposti a lottare per un futuro di speranza e promessa, o arrenderci alla tirannia e al terrore”. Lo ha detto in un briefing - ripreso dal Guardian - il premier israeliano Benjamin, definendo l'attacco di Hamas controil 7 ottobre come un “punto...