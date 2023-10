Netanyahu “Cessate il fuoco vuol dire la resa di Israele”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le richieste diiltrae Gaza sono richieste affinchèsi arrenda a Hamas”. E’ con queste parole che il premier israeliano, Benjamin, ha risposto agli appelli internazionali che sono stati rivolti al suo Paese per una tregua su Gaza. Parlando nel corso di una conferenza stampa a Tel Aviv,ha spiegato che “non accetterà la cessazione delle ostilità dopo i terribili attacchi del 7 ottobre”.Rivolgendosi in particolare alla stampa estera, il primo ministro israeliano ha aggiunto: “Le richieste diilsono un invito rivolto aad arrendersi a Hamas, ad arrendersi al terrorismo, ad arrendersi alla barbarie. Questo non accadrà”. ...