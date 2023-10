"No al cessate il fuoco, questo è il momento della guerra". Il premier Benjaminha chiarito che gli attacchi via terra nella Striscia dinon si fermeranno. "Proprio come gli Stati Uniti non hanno accettato un cessate il fuoco dopo il bombardamento di Pearl Harbor o ...

Netanyahu: "Nessun cessate il fuoco, rilasciate gli ostaggi" - Notizie ... Agenzia ANSA