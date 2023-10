Nessun invio di truppe il messaggio Usa a Israele Scontri a Gaza

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "Non abbiamo alcuna intenzione, né abbiamo piani in proposito, di inviareda combattimento ino a. Punto". Il vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, in una intervista alla Cbs, nel programma '60 Minutes', ribadisce: "Una organizzazione terroristica, Hamas, ha massacrato centinaia di giovani in un concerto. Secondo stime, almeno 400 israeliani sono morti., è fuori da ogni discussione, ha il diritto di difendersi - aggiunge - ma è molto importante che non ci sia confusione tra Hamas e i palestinesi. I palestinesi meritano pari misure di sicurezza e salvezza, autodeterminazione e dignità, e siamo stati chiari sul fatto che le regole della guerra devono essere rispettate e che vi siano costanti aiuti umanitari". Intanto questa mattina è ripreso il lancio di razzi verso le ...