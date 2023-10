Nembro Matteo Lombardini uccide il padre Giuseppe e ferisce la madre Mariangela

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dramma familiare in via Rossini, nella frazione Viana di(Bergamo). In base alla ricostruzione dei Carabinieri della compagnia di Bergamo,, 35 anni, con problemi psichici, con un coltello da cucina ha ucciso a coltellate il, 72 anni, ex dipendente dell’ufficio personale dell’azienda di servizi ambientali Bas di Bergamo,ndolo sul colpo.ha ferito anche laStella, 66 anni, che aveva cercato di difendere il marito. La donna è stata operata ed è grave ma non in pericolo di vita.aveva da molto tempo problemi psichici e scatti d’ira. Dodici anni fa – riporta la stampa locale – c’era stata una ...