Nel servizio | ecco il diluvio di insulti contro Lukaku | polemica contro Pressing

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Inter-Roma, oltre a essere una dei big match del nostro campionato, è stata anche la partita del ritorno a San Siro di Romelu. Big Rom ha infatti disputato tre stagioni in maglia nerazzurra, conquistando in totale tre trofei, tra cui uno scudetto. Ma la scorsa estate si è reso protagonista di un "tradimento" che ancora non è stato perdonato dai tifosi interisti. Il centravanti belga, dopo una stagione in prestito dal Chelsea, aveva promesso amore eterno alla squadra di Simone Inzaghi. Salvo poi flirtare con i bianconeri, rivali di sempre. La turbolenta sessione di mercato dell'ex Man United si è conclusa solamente negli ultimi giorni di agosto, con il passaggio alla Roma di José Mourinho. Come era prevedibile, il ritorno a Milano diè stato segnato dagli sfottò, forse eccessivi, dei suoi ex tifosi. Per l'occasione, infatti, la Curva ...