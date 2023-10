Nel cortocircuito della sinistra italiana c’è finito anche Zerocalcare | io la penso così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) C’è unnellache, in parte, ha difeso – e difende – i regimi arabi reazionari, come quello di Assad in Siria, e (allo stesso tempo) chiede la libertà e la tutela dei diritti umani dei palestinesi.è solo l’ultimo, in ordine di tempo, a fare parte di questo gruppo di filo-palestinesi (se fino a ieri non sapevano distinguere Hamas da Fatah), a mostrarci come quanto detto sia vero. Per difendersi da Maurizio Crippa, vice direttore de Il Foglio di Bibi, che lo accusa di essere filo jihadista perché ha annunciato di non voler partecipare al Lucca Comics, causa patrocinio israeliano,dice: “Io ero in Siria affianco di chi combatteva l’Isis”. Sì, è vero, e lo ha fatto – io credo – in maniera acritica, senza mai denunciare il fatto ...