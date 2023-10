Negramaro | Callas e Royal Opera House | la programmazione tra musica e danza nei The Space Cinema dal 6 novembre

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Eventi straordinari e imperdibili per tutti gli spettatori dei multisala del circuito Theda lunedì 6. Da lunedì 6una riccatraarriva nei The, che portano così avanti l’impegno nella costante ricerca e offerta di contenuti per il pubblico. Si parte con “Back

... sul celebre concerto degli U2 a Sarajevo nel 1997,: Back Home - Ora so tornare , e ... Da Mariaa Renato Zero Alla Festa è stata presentata la versione restaurata dell'introvabile Ciao ...

Negramaro, Callas eRoyal opera house Cataniaoggi.it

I film più rock della diciottesima Festa del Cinema di Roma AMICA - La rivista moda donna

Nel dicembre del 1958 la divina Maria Callas (1923-1977) esordiva all’Opéra di Parigi nel concerto La Grande Notte dell'Opera: quella serata storica, ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa, ...Da lunedì 6 novembre una ricca programmazione tra musica e danza arriva nei The Space Cinema, che portano così avanti l’impegno nella costante ricerca e offerta di contenuti per il pubblico. Si parte ...