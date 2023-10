NBA | i risultati della notte 30 Ottobre | Embiid scatenato | LeBron James non basta ai Lakers

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Altra grandein NBA, con sei partite disputate per la regular season 2023-2024 scattata la settimana scorsa. Come sempre non sono mancate le grandi giocate ed emozioni: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Nell’unico match giocato nella serata italiana di ieri, domenica 30, i Denver Nuggets sconfiggono a domicilio gli Oklahoma City Thunder per 95-128. I Campioni in carica prendono subito il comando delle azioni dopo 12’ (23-34), con i Thunder che accennano una reazione nel secondo quarto risalendo fino al -6 (41-47). Denver non molla la presa e torna a spingere sull’acceleratore, andando sul +18 prima del riposo di metà partita (51-69). Nella ripresa i Nuggets non calano l’intensità e toccano anche il +25 come massimo vantaggio (68-93), con i padroni di casa che non riescono a risalire la china: alla terza ...