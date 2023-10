Natale a Philadelphia | una scelta alternativa fra spettacoli e shopping

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per chi vuole (e può) trascorrere ilin viaggio, gli Stati Uniti hanno sempre il loro fascino: non esiste però soltanto la solita -e splendida!- New York, ma spostandosi poco all’interno si possono trascorrere le vacanze natalizie nella sesta città americana per importanza,. LEGGI ANCHE – Ponte di Ognissanti: viaggi in famiglia tra incontri con animali e acquari, per gli amici Philly, offre un ricco programma di eventi natalizi, che partono con il classico Thanksgiving Day e la sua parata, il 23 novembre, che è la più antica d’America. A proposito di primati, anche i mercatini didi Philly sono da record: il Christmas Village è uno dei più grandi del paese. Se poi vi fermate fino a Capodanno, vi aspetta un imperdibile spettacolo di fuochi d’artificio sul fiume Delaware. ...