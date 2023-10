Napoli-Union Berlino | iniziata la vendita libera | disponibilità settore per settore

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tra poco più di una settimana ilsfiderà nuovamente l’, ma stavolta al Maradona. Tutte le informazioni sulledei biglietti rimasti per il match. Dopo il pareggio ottenuto ieri contro il Milan in rimonta, ilsi è subito proiettato verso il Derby campano contro la Salernitana. Dopo la sfida contro i granata – in programma sabato – gli azzurri sfideranno nuovamente l’. Tutte le informazioni sui biglietti disponibili nel giorno d’inizio della fase diper il match contro i tedeschi.: la situazione sui biglietti rimanenti Il rientro dopo una sosta piuttosto complicata è stato tutto sommato buono per il ...