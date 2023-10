Napoli-Milan | nella notte trovato il cadavere di un tifoso vicino al Maradona | il sospetto-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ildi un uomo è stato rinvenutodi lunedì 30 ottobre a, nei pressi dello stadiodel quartiere Fuorigrotta, nell'area del vecchio parcheggio oggi abbandonato, in via Claudio. Il ritrovamento è avvenuto alle 2:20 del mattino, poco dopo la fine di, match conclusosi con un pareggio grazie alla doppietta di Olivier Giroud e le reti siglate da Matteo Politano e Giacomo Raspadori. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l'uomo, identificato in A.S.D.L, 42 anni, originario di Bacoli, comune della zona Flegrea, sarebbe caduto da un'altezza di 20 metri, non troppo lontano dal settore ospiti dello stadio partenopeo. Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, non è escluso che stesse tentando di entrare allo stadio per ...