Napoli-Milan | l’analisi tattica | tre facce della stessa partita

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è stata unacaratterizzata da tre volti diversi. In una prima fase (a grandi linee tutto il primo tempo) ha avuto luogo un dominio convincente dei rossoneri, in pressing alto a uomo, con attenzione, tempi giusti in uscita e distanze corte tra i reparti. Nel secondo tempo, sono andati in scena due episodi del match: i primi venticinque minuti di forcing dele la restante, e ultima, parte più equilibrata. Ma cosa ha reso possibile, a livello tattico e mentale, questa alternanza? Nel primo tempo ilha annullato il gioco delbloccando i due pilastricostruzionemanovra partenopea: Lobotka e Zielinski. Ciò è stato possibile grazie a un impeccabile lavoro di marcatura a uomo condotto dai nostri tre ...

Ieriera la terza tappa della nuova via Crucis, dopo Juventus e Psg. E' finita 2 - 2. A gennaio fu il Lecce ad andare sul 2 - 0 per essere rimontato, mentre ieri è stato ila ...

Trovato un cadavere dopo Napoli-Milan. Precipitato mentre scavalcava al Maradona La Gazzetta dello Sport

Il Milan ha cominciato questa Champions League con mentalità ... Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 2-2 in casa del Napoli. Il Psg è campione di Francia in carica e parte con l’obiettivo di ...Massimo Orlando, ex calciatore, nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha detto la sua sul Milan dopo il pari contro il Napoli Le parole di Massimo Orlando, ex calciatore, nel corso di ...