Napoli - Milan | l' analgesico di un pareggio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ildicontiene per entrambi un rischio. Quello di rinviare una riflessione su un'incompiutezza che riguarda in modo diverso, ma con la stessa urgenza, azzurri e rossoneri, e ...

PAGELLE PROMOSSI Raspadori - Politano voto 7. Ribaltano una partita persa: adrenalina pura per ildalle loro giocate che a inizio ripresa cambiano la storia di un match ...

Napoli-Milan, le pagelle degli azzurri Corriere dello Sport

Né poteva esserlo - della prestazione dei suoi dopo i primi 45' del match Il primo tempo di Napoli-Milan si è chiuso con uno 0-2 a sancire una… Leggi ...L’Inter di fatto è già in America, Milan e Napoli inseguono per strappare ai bianconeri l’altro posto per le italiane: un testa a testa all’ultimo punto. Poi sarà un bel problema incastrare nel ...