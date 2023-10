Napoli-Milan | Giroud non prende bene la sostituzione | la reazione in panchina

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Occasione sprecata per ilnel posticipo della 10ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Pioli non è riuscita a mantenere il doppio vantaggio firmato danel primo tempo. L’attaccante francese continua a confermarsi un calciatore importantissimo. Nel secondo tempo si è registrata ladelper il definitivo 2-2 con Politano e Raspadori. Una mossa di Pioli ha fatto discutere: il cambio all’81’-Jovic ha scatenato tante reazioni. In particolar modo il calciatore francese non ha presoil cambio: prima ha fatto ampi gesti al momento del cambio, poi si è seduto ined è rimasto per diversi secondi con le mani sul viso. L'articolo CalcioWeb.