Napoli-Milan | Giroud | «Dopo il loro gol non sapevamo cosa fare»

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Frustrato e arrabbiato». Oliviersi presenta davanti alle telecamere nel post partita dicon una bruttissima cera. Un po’ per la doppietta – storica perché arrivata per la prima volta in carriera con due colpi di testa – gettata alle ortiche regalando il secondo tempo alla squadra di casa, un po’ per il cambio nei minuti finali, con Pioli che ha preferito la forza fresca di Jovic. L’immagine di Oli seduto su un contenitore delle bibite a bordocampo con le mani al volto è la copertina dell’amara notte rossonera allo Stadio Maradona. «Sono frustrato e arrabbiato per il risultato perché avevamo in mano la partita – ha commentato il francese ai microfoni diTV -.il gol di Politano (che ha riaperto il match, ndr) ilha preso e fiducia e noi non ...