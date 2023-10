Napoli-Milan | Garcia sorprende | Zanoli dentro | Lindstrom deluso

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel finale diha preferito, con il danese apparso sorpreso ein panchina. Scelta a sorpresa di Rudinel finale di. Al 77? il tecnico azzurro ha deciso di fare entrareal posto di Politano, preferendolo a. Il giocatore danese, pagato 25 milioni in estate, è apparso stupito edalla scelta dell’allenatore di tenerlo ancora in panchina. Evidentementenon lo ritiene ancora pronto per dare il suo contributo, nonostante l’ingente investimento operato dalin estate per strapparlo all’Eintracht Francoforte. Una scelta, quella di virare su ...