Napoli-Milan 2-2 | doppietta di Giroud e rimonta azzurra

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Finisce in parità sul punteggio di 2-2 il posticipo domenicale della decima giornata tra, disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. Alladi, a segno al 22? e al 31?, replicano Politano al 50? e Raspadori al 63?. All’88’ la squadra di casa resta in dieci per l’espulsione di Natan per doppia ammonizione. In classifica i rossoneri sono terzi a quota 22, gli azzurri quarti con 18 punti. In avvio di partita subito pericolosoche calcia col destro di controbalzo in area: Rrahmani rimpalla e salva Meret. Al 17? problema muscolare per Kalulu che deve uscire dal campo, al suo posto fa l’esordio in maglia rossonera Pellegrino. Cross insidioso dalla tre quarti di destra delche taglia tutta l’area di rigore: ...