Napoli-Milan 2-2 | Chiariello | “Il peggiore è stato Maignan”

2 - 2Meret 6 : non riesce a tenere la palla sul primo gol di Giroud, meglio invece in un altro paio di interventi. Di Lorenzo 6,5 : è sempre tosto il duello con Leao ma alla ...

Pagelle di Napoli-Milan 2-2: Giroud e Politano i migliori, Rrahmani e Pellegrino flop Virgilio Sport

Così il Milan è staccato al terzo posto dietro Inter e Juventus e davanti al Napoli stesso, con la fastidiosa aggiunta della non impeccabile prova di una certezza come Maignan, degli infortuni ...Olivier Giroud ha parlato a Milan Tv dopo il pareggio contro il Napoli: "Sono frustrato e arrabbiato per questo risultato: avevamo la partita in mano; nel primo tempo potevamo fare quattro gol, ...