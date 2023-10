Napoli | maxi rissa con spari fuori dal McDonald’s | coinvolte 20 persone

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Questa mattina alle 5, all’esterno deldi Sant’Anastasia () si è verificata una violentatra ragazzi. Il mucchio selvaggio pare abbia coinvolto una ventina di, e secondo alcune testimonianze sarebbe durato addirittura una decina di minuti. Durante lo scontro sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Sono stati portati in ospedale due ragazzi di 24 e 22 anni. Il primo è stato prima condotto al Santobono, poi trasferito all’Ospedale del Mare in gravi condizioni. Pare sia stato raggiunto da almeno proiettile. Nel nosocomio è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, nel corso del quale i medici gli hanno ricostruito un vaso sanguigno che era stato danneggiato dai proiettili. Per ora sembra che la gamba sia salva e il 24enne pare non sia più in pericolo di vita per quanto ...