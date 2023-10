Napoli | Garcia | ‘Milan una grande squadra | nel secondo tempo abbiamo dimostrato di esserlo anche noi’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) 2023-10-30 00:21:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: L’allenatore delRudiha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: “Sempre meglio rimontare che essere rimontati, mi è piaciuta la reazione, l’intensità chemesso nelcredendo nelle nostre qualità. Ci vuoleun po’ di fortuna, in 10 vs 11avuto l’occasione con Kvara ma la palla non ha voluto entrare. Il Milan è una, dopodinoi”. RASPADORI CON SIMEONE – “Non c’è solo il 4-3-3,un giocatore bravo in avanti ...