Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di ottobre 2023

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il nuovo singolo di Leoni Torres e Eddy K in vetta alla classifica di, sul podio anche gli Havana D’Primera e El Niño y La Verdad Dal 27disponibile su tutte le piattaforme digitali “El Amor Que Espere“, il nuovo singolo Leoni Torres in collaborazione con Eddy K. Il pezzo si contraddistingue da un ritmo coinvolgente mentre il testo è un mix tra testi festosi e sentimentali. Prodotto da Mauro El Code Secreto è accompagnato dal videoclip realizzato dal regista Adrián Sánchez Ávila. Un pezzo che trascinerà molti ballerini in pista grazie all’energia che sprigiona fin dal primo ascolto. Seconda posizione per “Secuestro“, il nuovo brano degli Havana D’ Primera. Uscito a inizio mese fa parte dell’ultima produzione discografica intitolata “Pueblo Griffo”. Si tratta di un omaggio alla loro città natale e per celebrare il virtuoso trombettista ...