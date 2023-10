MotoGP | promossi e bocciati GP Thailandia 2023 | Martin non molla | Bezzecchi e Quartararo danno tutto | Aprilia dietro la lavagna

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) IJORGE(Ducati Pramac): inutile girarci attorno, il suo weekend di Buriram è stato eccellente e ha dimostrato che lo spagnolo, dopo i passi falsi di Mandalika e Phillip Island, non ha la minima intenzione dire la presa sul titolo. Passa da 27 a 13 punti di distacco in classifica e la netta sensazione che fino a Valenciasarà il bilico. MARCO(Ducati Mooney VR46): nonostante una condizione fisica non certo ideale e la consapevolezza che ormai il sogno del titolo è archiviato, il pilota romagnolo continua a dare il massimo in ogni occasione e anche ieri ha chiuso in rimonta al quarto posto a 2.0 secondi dalla vittoria. Lui non ha davvero nulla da rimproverarsi. FABIO(Yamaha): per un ex campione del mondo (appena due anni fa, anche se ...