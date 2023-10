MotoGP | Mondiale sul filo di lana Negli ultimi 3 round l’esuberante Martin piegherà il saggio Bagnaia?

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tutto secondo copione nel Gran Premio di Thailandia di. La Sprint del sabato aveva fatto intendere come il potenziale di Francescofosse ben più elevato del settimo posto racimolato nella gara dimezzata. Sulla distanza vera, con mescola hard al posteriore e serbatoi colmi, Pecco è infatti stato in grado di ottenere un risultato in linea con il suo valore a Buriram. Con pazienza ha raccolto, uno dopo l’altro, quasi tutti gli avversari che gli stavano davanti al termine della tornata iniziale. È diventatoe lungimirante, il piemontese, testimoniando di aver acquisito un’esperienza e una contezza nei propri mezzi che ne fanno il pilota più solido nell’attuale panorama del Moto. Mirabile dictu, alla luce del recente passato, ma l’evoluzione si è compiuta. Qualcuno potrà obiettare che è caduto ...