MotoGP | Luigi Dall’Igna svela le caratteristiche di Bagnaia-Martin e quando si deciderà il Mondiale

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Toccandosi come al solito il pizzetto, scrutando lo schermo,si gode lo show nel2023 di. Se c’è un vincitore nella classe regina attualmente questo è lui, a capo del progettodella Ducati. Nei fatti, la Rossa ha conquistato con diverse gare d’anticipo il titolo costruttori in top-class, quarto consecutivo, e sicuramente anche ilpiloti sarà di uno dei centauri che corre con questo marchio. Francesco(Team Factory) e Jorge(Team Pramac) sono i duellanti per il campionato e la situazione in classifica generale, a tre week end dal termine, vede Pecco al comando con 13 lunghezze sullo spagnolo. Con altri 111 punti a disposizione, c’è ancora tanto da scrivere eè lì a ...