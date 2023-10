Morta Shani Louk | la ragazza rapita da Hamas al Rave e poi torturata

La famiglia della giovane aveva già annunciato che la ragazza era, come riportato dai media tedeschi. "Siamo devastati nel condividere che il corpo della 23enne tedesco - israelianaLouk ...

È morta Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas mentre partecipava al rave Corriere della Sera

È morta Shani Louk, la ragazza di 22 anni rapita da Hamas durante il tragico rave in Israele RaiNews

La polizia portoghese ha chiesto per la prima volta scusa ai genitori di Madeleine McCann, la piccola scomparsa all'età di 3 anni nel 2007, per il modo in cui hanno gestito le ...MONDO – Shani Louk, la ragazza israelo-tedesca di 22 anni che era stata rapita nell’assalto di Hamas lo scorso 7 ottobre, è morta. Era stata portata via nel rave al quale stava partecipando nel ...