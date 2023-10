Morta Shani Louk | la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas  al rave

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita». L’annuncio arriva direttamente dalla madre dia Rtl. Arrivata anche la conferma della sorella della giovane, Adi, che ha scritto su Instagram di «dover annunciare con grande tristezza la morte di mia sorella». Manca ancora l’ufficialità da parte della autorità.era diventata da subito un simbolo della violenza di Hamas. Lo scorso 7 ottobre erano infatti apparse le drammatiche immagini del sequestro di molti giovani alvicino al kibbutz di Be'eri e del corpo esanime disulla parte posteriore del pick-up guidato da terroristi che la esibivano come un trofeo. Ora il suo nome si aggiunge alla lista degli ostaggi morti nelle mani di Hamas, uccisi dalle bombe israeliane o dagli ...

La famiglia della giovane aveva già annunciato che la ragazza era, come riportato dai media tedeschi. "Siamo devastati nel condividere che il corpo della 23enne tedesco - israelianaLouk ...

MONDO – Shani Louk, la ragazza israelo-tedesca di 22 anni che era stata rapita nell'assalto di Hamas lo scorso 7 ottobre, è morta. Era stata portata via nel rave al quale stava partecipando nel ...