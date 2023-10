Mondiali Militari di Mezza Maratona | l’Italia Maschile è terza | il migliore è Chiappinelli

Leggi su ilfaroonline

Lucerna – La squadra italiana ha dato cuore e anima nella gara dei 21 km e si è piazzata, sul traguardo, dietro a Marocco e Francia. Il migliore degli italiani è stato Yohanes che è arrivato settimo. Il racconto della gara (fidal.it) Al traguardo il senese dei Carabinieri arriva in 1h02:36, dopo aver corso all'inseguimento del sestetto di testa nella seconda parte, invece è nono il pisano Daniele Meucci (Esercito) in 1h03:24. Anche nella iridata di Budapest, un paio di mesi fa, entrambi i toscani si erano messi in evidenza con Meucci decimo e...