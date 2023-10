Mola di Bari | “Città dei ragazzi” | inaugurato il centro sportivo Presenti ministro dell' Interno e presidente della Regione Puglia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “La, insieme allo Stato, è il partner principaledei. Padre Giuseppe ha capito che la pace, dentro e fuori le famiglie, si raggiunge se la società ha un suo equilibrio e se è in grado di superare ingiustizie e disuguaglianze. Lac’è sempre e consente di trasformare le idee in progetti di vita quotidiana. Questa è la terra di San Nicola, protettore dei bambini, di tutti i bambini. Un tema sul quale Papa Francesco sempre ci richiama. E oggi il pensiero inevitabilmente va a tutti i bambini del mondo”. Lo ha detto ilMichele Emiliano ...

Tradie Monopoli, la sua Lancia Thema, a causa della pioggia, presso un cantiere mal segnalato si scontrò frontalmente con un'altra auto. Morirono entrambi i conducenti. Aurelio ...

Mola di Bari, il ministro Piantedosi inaugura il centro sportivo "Città ... BariViva

Arrivano "I Fantasmi del Castello", un'entusiasmante serata di Halloween nel cuore di Mola di Bari BariToday

Dopo gli appuntamenti nella Bat, dove, in Prefettura a Barletta, ha presieduto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, il ministro ha raggiunto Mola di Bari, per partecipare ...MOLA DI BARI - “La Regione Puglia, insieme allo Stato, è il partner principale della Città dei Ragazzi. Padre Giuseppe ha capito che la pace, dentro e fuori le famiglie, si raggiunge se la società ha ...