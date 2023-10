Modena | statua di Vasco Rossi di cioccolato a grandezza naturale | oltre 400kg di materia prima | l' omaggio al rocker di Zocca

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un dolceper, la sua città. Allo storicoitaliano è stata dedicata unadi, con400 chili di. Il nativo diè la star della quinta edizione di Sciocolà, il festival dedicato alartigianale c

... è la star della quinta edizione di Sciocolà, il festival dedicato al cioccolato artigianale che si svolge afino a domenica. L'opera è del maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia con l'...

Vasco Rossi di cioccolato, la statua a Modena 24Emilia

Vasco Rossi di cioccolato: la dolcissima statua a grandezza naturale ... il Resto del Carlino

Vasco Rossi il protagonista della quinta edizione di Sciocolà, il Festival dedicato al cioccolato artigianale che si è svolto a Modena. Al rocker di Zocca è stata dedicata ...Malissimo i titolari entrati in campo al Braglia, prima gioia in rossoverde per Dionisi: ecco i voti di Calciofere.it ...