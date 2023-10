Mo | Save the children | ' a Gaza un bambino ucciso ogni 10 minuti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023), 30 ott. (Adnkronos) -10vieneun. Lo sostienethe, aggiungendo che un terzo dei 20mila civili ferito nell'enclave è composto da bambini. Parlando con la Bbc, il direttore dell'organizzazione benefica per la Palestina, Jason Lee ha raccontato inoltre che i chirurghi eseguono interventi senza anestesia e che vengono utilizzati i telefoni cellulari come torce elettriche per avere luce nelle strutture sanitarie. Le condizioni di sovraffollamento e la mancanza di pratiche igieniche stanno provocando un aumento delle malattie trasmissibili, ha aggiunto.