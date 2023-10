Mo | Massolo | ' Israele corre il grandissimo rischio di ritrovarsi isolato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo sempre ricordare che l'attacco di Hamas è un'edizione israeliana dell'11 settembre, la cosa più grave che sia successa al popolo ebraico dopo i campi di concentramento nazisti". Lo dice all'Huffington Post il presidente dell'Ispi Giampiero, parlando della fase due della guerra dicontro Hamas e sottolineando che "fin dall'inizio Netanyahu aveva parlato di tre fasi. Una prima fase divisa a sua volta in due generi di attività: la ritorsione per l'attacco di Hamas e la preparazione, attraverso un'attività di bombardamenti, di quella che sarebbe stata la seconda fase, lanciata venerdì. Questa fase di bombardamenti era stata preceduta da un invito alla popolazione palestinese a lasciare il nord di Gaza, liberando anche Gaza City, e spostarsi verso sud. Gli israeliani non hanno mai nascosto che questa ...