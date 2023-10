Mo | Fazzolari | ' tutelare civili | reazione Israele non facile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "E' molto importantela popolazione civile: bambini, donne, anziani, non sono responsabili degli atti barbari compiuti inda Hamas. Tentare di salvare la popolazione civile andrebbe fatto sempre e a prescindere. Laisraeliana non èproprio perchè i terroristi di Hamas utilizzano la strategia vigliacca di confondersi con popolazione civile". Così Giovanbattista, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a Quarta Repubblica, su Rete4. "Ladideve essere proporzionata e non deve essere mossa da un sentimento di vendetta perchè agli Stati non spetta la vendetta ma la sicurezza dei cittadini, per farlo deve entrare a Gaza e sconfiggere Hamas. Come questo possa essere fatto ...