(Di lunedì 30 ottobre 2023) 'La preparazione delle mucche per il concorso di bellezza in stalla è un vero e proprioche richiede competenza, attenzione, preparazione, conoscenza e confidenza con gli animali', dichiara ...

'La preparazione delle mucche per il concorso di bellezza in stalla è un vero e proprio lavoro che richiede competenza, attenzione, preparazione, conoscenza e confidenza con gli animali', dichiara ...

Miss Mucca 2023, giovani stylist da tutta Europa al lavoro nelle stalle TGCOM

Spazzole, brillantini e code cotonate per le partecipanti al concorso Miss Mucca a Montichiari: gli stylist a… La Repubblica

Una competizione per stabilire le mucche più interessanti. Si tratta di Miss Mucca, il concorso di bellezza organizzato nell’ambito della Fiera agricola e zootecnica di Montichiari (nel Bresciano).20mila giovani italiani hanno scelto di lavorare tra stalle e greggi Sono quasi 20mila i giovani under 40 che hanno scelto in Italia di lavorare a ...