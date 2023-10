Sorpresa alle spalle da un uomo che l'ha palpeggiata sui glutei. Vittima una ragazzina, che stava passeggiando con un'amica per le strade del Don Bosco.la giovane è scappata ma l'uomo ha inseguito lei e la sua compagna, che hanno poi trovato rifugio in un negozio ...

Como, minorenne molestata sull'autobus: denunciato un tunisino ilGiornale.it

Minorenne molestato in biblioteca, dipendente comunale a ... LA NAZIONE

Torna la paura per la banda delle farmacie. Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre, infatti, i ladri - probabilmente in tre - hanno svaligiato la farmacia in via Filippo Rienti, nella frazi ...Un 24enne è indagato per atti sessuali nei confronti di minore. Secondo quanto ricostruito, avrebbe molestato una ragazzina di 15 anni all’interno di un autobus a Como.