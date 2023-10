Ildell'Interno, Matteo, è arrivato nella scuola Cafaro dell'istituto comprensivo Verdi Cafaro di Andria dove assisterà alla proiezione in anteprima del cortometraggio intitolato '...

Ministro Piantedosi ad Andria per iniziativa anti bullismo - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Ministro Piantedosi a Caivano per il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica Ministero dell'Interno

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è arrivato nella scuola Cafaro dell'istituto comprensivo Verdi Cafaro di Andria dove assisterà alla proiezione in anteprima del cortometraggio intitolato ' ...Oggi, lunedì 30 ottobre gli uffici della Prefettura di Barletta Andria Trani, ubicati in via Cialdini 60 a Barletta, resteranno chiusi al pubblico in ragione delle attività istituzionali in corso, ...