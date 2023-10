Milioni di italiani sono senza medico di base!

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 30 ottobre 2023) I medici di base “scarseggiano” in Italia. Avere e mantenere undi famiglia è una “sfida”. In base alle ultime rilevazioni, infatti,all’incirca 2gliche non hanno più undi famiglia, perché si è ritiratolasciare un sostituto o perché ha scelto il privato. La situazione andrà a peggiorare. Se non ci sarà un cambio di rotta si stima che gliundi fiducia potrebbero arrivare a 5entro due anni. Al ministero della Salute si lavora per trovare delle soluzioni. Dal 2024 ci saranno 2,4 miliardi in manovra per rinnovare il contratto collettivo dei medici. Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) calcola che dal 2019 al 2021 il ...