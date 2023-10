Milano-Cortina 2026 | Lara Magoni | “Bergamo può essere protagonista delle Olimpiadi | ma serve fare rete”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è sempre più vicina e continua a far discutere il panorama sportivo italiano. Mancano due anni e mezzo alleInvernali, ma il discorso sulle infrastrutture tiene banco, specialmente dopo la notizia che anon verrà più realizzata la pista di bob come inizialmente stabilito e che le gare della disciplina si svolgeranno fuori dai confini nazionali (non era mai successo nella storia dei cinque cerchi)., sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, ha fatto il punto della situazione, tra infrastrutture, posizionamento del territorio bergamasco ed esempi del passato da seguire: “A giugno 2019 l’Italia si è aggiudicata leperché in un ...