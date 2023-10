Milan | sceneggiata-Leao? Stefano Pioli lo fulmina così | il caos è totale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il 2-2 inaspettato del Napoli nella ripresa, dopo un primo tempo dominato e con varie occasioni divorate, è stata una mazzata per ildiche, nel tentativo di trovare di foga il 3-2, si è lasciato andare ai nervi. Quelli che hanno mostrato Rafae Olivier Giroud al momento del cambio, entrambi presi dall'ira e che hanno lasciato il posto a Noel Okafor e Luka Jovic. In particolare è statoche ha avuto la reazione peggiore, che si è lasciato sfuggire un “Perché?, Perché?” — mentre allargava le braccia — quando è tornato in panchina. A fine gara anche Giroud si è sfogato: “Sono stati due punti persi — le sue parole — Sono frustrato perché eravamo in controllo della gara”. Anche se alla fine i rossoneri potevano persino perderla con il tiro di Kvaratskhelia respinto da Maignan. ...