Milan | piove sul bagnato | l’ufficialità gela Pioli

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Continua il periodo negativo per i Rossoneri. Ufficiali le condizioni degli infortunati della partita di ieri sera al Maradona. Serata agrodolce ieri sera per ildi Stefano. Il Diavolo era atteso da una risposta dopo le deludenti prestazioni in campionato e in Champions League contro Juventus e PSG, ma il match contro il Napoli si è concluso che un pareggio incolore, che sa di beffa se si pensa al doppio vantaggio sciupato nella ripresa. I Rossoneri si sono fatti rimontare di ben due gol, rischiando anche la sconfitta nei minuti di recupero. Leao e compagni hanno quindi fallito il controsorpasso alla Juventus, scivolando anche a -3 dall’Inter capolista. Oltre però alla rimonta subita, c’è un altro fattore che ha ingrigito la serata di tutti i tifosi rossoneri: gli infortuni. Infatti in una situazione già abbastanza delicata, ...