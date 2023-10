Milan | Pioli deve riprendere in mano lo spogliatoio | tre ‘casi’ sono troppi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) 2023-10-30 00:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Nella pancia del Maradona ilha messo a nudo tutte le proprie fragilità del momento. Bello, se non bellissimo nel primo tempo per poi scoprirsi nervoso e insicuro nella seconda frazione di gara. Non è tanto il risultato di parità ottenuto contro il Napoli in sé quanto il modo in cui è maturato a dover far rifletteree i suoi ragazzi. QUALCOSA NON VA –aveva parlato di nervi tesi costruttivi nella conferenza stampa della vigilia aello. Questa sera erano molto, troppo scoperti. Giroud che non si dà pace e inveisce contro la panchina prima di sedersi da solo, in un angolo, sconsolato. Leão che si dirige versoper chiedere spiegazioni. ...