Milan | Kalulu rischia 4 mesi di stop

Una buona e due cattive notizie per Stefano Pioli all'indomani di Napoli -allo stadio Maradona. Dopo gli esami medici effettuati in giornata, per Christian Pulisic sono ...per Pierreè ...

Milan, sospiro di sollievo per Pulisic ma infortuni pesanti per Kalulu e Pellegrino - Sportmediaset Sport Mediaset

TMW - Milan, le condizioni di Pulisic, Kalulu e Pellegrino: escluse lesioni per lo statunitense TUTTO mercato WEB

Il Milan dovrà fare i conti con i tanti infortunati in difesa. Dopo lo stop, anche molto lungo, di Kalulu e Pellegrino, il club rossonero ha già scelto chi coprirà questo ruolo. Ancora prima di ...Kalulu potrebbe rimanere fuori per diverso tempo: Pioli trema, la dirigenza del Milan probabilmente dovrà intervenire sul mercato.