Milan | il bollettino medico | lesione per Kalulu | frattura per Pellegrino Sospiro di sollievo per Pulisic

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Pessime notizie dall’infermeria per il, che il giorno dopo il pareggio contro il Napoli deve fare i conti con due infortuni pesanti. Pierreha infatti riportato unadel tendine retto femorale sinistro, mentre Marcoaddirittura unacomposta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Chi può sorridere è Christian: per lui sono state infatti escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra e dovrebbe essere regolarmente a disposizione già per il prossimo impegno. SportFace.