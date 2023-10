Milan | allarme difesa | le condizione di Kalulu e Pellegrino

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023), c’è un problema in: le condizioni dipreoccupano: il francese rischia l’intervento chirurgicoconfermato in casa. Arrivano i verdetti sulle condizioni degli infortunati dopo la sfida con il Napoli. Ecco come stanno, Pulisic e: Come raccolto dalla redazione dinews24.com per l’americano sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra. Il francese invece ha riportato una lesione del tendine retto femorale sinistro, meritevole di parere chirurgico. Infine l’argentino ha riportato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.