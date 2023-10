Migranti | inchiesta Karibu | pm ' in strutture cooperative condizioni offensive dignità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Nel corso dell'indagine della Guardia di finanza coordinata dalla Procura di Latina che ha coinvolto le', Consorzio Aid Italia e la Jambo Africa, sono state riscontrate numerose criticità nellegestite dallee, in particolare: soprannumero di ospiti; alloggi fatiscenti con arredamento inadeguato;igieniche carenti; derattizzazione e deblattizzazione assenti; riscaldamento assente o comunque non adeguato; carenze nell'erogazione dell'acqua calda; carenze nella conservazione delle carni; insufficienza e scarsa qualità del cibo; presenza di umidità e muffa nelle; carenze del servizio di pulizia dei locali e dei servizi igienici; insufficiente consegna di vestiario e prodotti per l'igiene. Al ...