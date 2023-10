Michelle Hunziker si racconta | “Con Eros Ramazzotti? La vita va come deve andare”

Leggi su dilei

(Di lunedì 30 ottobre 2023)sia cuore aperto nel nuovo episodio del podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal BSMT.senza veli i suoi esordi quando, a 17 anni, è partita per Milano con 200mila lire in tasca per iniziare unache l’ha portata dove è ora. E non passa sotto silenzio gli anni bui quando era prigioniera della setta e degli attacchi di panico nel cuore della notte dopo le minacce di morte., “il gesto allucinante” per Roberta Disappiamo praticamente tutto, ma è davvero raro che lei racconti in prima persona della sua, dei suoi successi e delle sue crisi. Tutto ha inizio quando a 17 anni dalla Svizzera arriva a Milano. “Ho presto talmente tante porte in ...