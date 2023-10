Michelle Hunziker | “Pensate che sia facile essere in forma avendo soldi e tempo? Non si tratta di essere fighi | non è questione estetica ma di salute”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Spesso mi dicono che èine avere un fisico tonico e muscoloso come il mio quando si hanno ie illibero, ma io vorrei che queste persone capissero che non sidibelli,, non è una, ma di“, parole diche ospite del podcast di Gianluca Gazzoli BSMT ha voluto rispondere a tono ai tanti che sui social commentano in questi termini. Laè sempre la stessa e la spiega bene la conduttrice: “belle quando si hannoe denaro”. Ma ...