Meteo lunedì | ancora maltempo | altra perturbazione in arrivo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) PrevisioniItalia SITAUZIONE. Secondo le previsioniil 30 ottobre – 1 novembre è attesa un’acuta fase disu diverse regioni e alla luce delle ultime emissioni modellistiche il livello di attenzione sale ulteriormente. Che cosa sta per succedere? La saccatura atlantica capeggiata dal grosso ciclone extra tropicale presente poco a ovest del Regno Unito, tra domenica esi sbilancerà verso l’Europa occidentale. Purtroppo sappiamo per esperienza che gli affondi atlantici sul comparto iberico non promettono nulla di buono per l’Italia perchè vanno a stimolare un’importante richiamo di correnti calde e umide dal nord Africa in grado di favorire fenomeni particolarmente intensi sulle zone esposte alle correnti instabili. La gran parte delle alluvioni storiche in Italia sono state determinate da ...