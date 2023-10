Messi trionfa ancora | ottavo Pallone d’Oro per l’argentino

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lionel, astro argentino e trascinatore della sua nazionale nella vittoriosa campagna della Coppa del Mondo in Qatar, è stato incoronato vincitore del2023. Questo riconoscimento segna l’ottava volta chericeve il prestigioso premio, superando ogni altro giocatore nella storia del calcio. Cristiano Ronaldo, che detiene il secondo posto in questa classifica, lo ha vinto cinque volte., nella stagione 2022/2023, ha mostratouna volta il suo talento eccezionale sia con la maglia dell’Argentina che con quella del Paris Saint-Germain. Con il club francese, dal quale si è trasferito all’Inter Miami al termine della stagione, ha totalizzato 41 presenze, realizzando 21 gol e fornendo 20 assist. La sua performance con la nazionale argentina è stata ...

Ultime notizie Napoli - La notizia era nell'aria da settimane, con Leochee vince il Pallone d'Oro 2023 . La vittoria al Mondiale in Qatar con l'Argentina ha avuto un grosso peso sulla scelta di quest'anno, sicuramente. Classifica Pallone d'Oro 2023: ...

Leo Messi vince il Pallone d'Oro 2023 Corriere della Sera

Messi vince l'ottavo Pallone d'Oro! Battuti Haaland e Mbappé Corriere dello Sport

Pallone d’Oro 2023: Ancora una volta a trionfare è Lionel Messi che mette in bacheca l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera salendo a più 3 su Cristiano Ronaldo. Nella serata odierna è andata in ...Nessuna sorpresa per quanto riguarda il Pallone d’Oro. La vittoria è andata a Lionel Messi davanti a Haaland e Mbappé. Nei 30 anche Barella. E’ arrivato… dopo fiumi di polemiche, discussioni e feroci ...