E' quanto dichiara Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Italian Insurtech Association - che spiega come al contrario le IPO hanno interessato principalmente ilEuronext Growth(EGM,...

Ekitike piace al Lille: si libera David per il Milan Calciomercato.com

MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sesko, Giroud e il post Napoli Pianeta Milan

In vista del prossimo mercato invernale, prende piede in casa Milan il colpo Jonathan David già a gennaio: le ultime sull’attaccante francese. In casa Milan quest’inizio di stagione ha evidenziato un… ...Il club rossonero ha messo nel mirino un ex obiettivo romanista: potrebbe diventare il nuovo centravanti di Pioli nel 2024.